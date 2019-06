De Ligt: "Ronaldo me dijo que me fuera a la Juventus. Me sorprendió un poco, por eso me reí"

El defensa de Holanda Matthijs de Ligt fue muy autocrítico con la derrota contra Portugal (1-0) en la final de la Liga de las Naciones y lamentó tanto el mal juego de su equipo como la falta de efectividad en las ocasiones que tuvieron los suyos.

"Fuimos demasiado descuidados en la primera parte. No hemos creado nada, no supimos aguantar bien la pelota y no aprovechamos nuestras ocasiones, a diferencia de lo que hicimos contra Inglaterra", dijo el central a la televisión neerlandesa NOS, en referencia al partido de semifinales que ganó Holanda por 3-1.

Preguntado por si merecía la pena preocuparse por haber perdido un trofeo como la Liga de las Naciones, De Ligt aseguró que "cuando se juega una final es para ganar. Si pierdes, te frustras".