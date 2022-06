Robert Lewandowski ha comenzado a recoger cable. A pesar de mantenerse en su idea de abandonar la disciplina del Bayern de Múnich este mismo verano, el delantero polaco quiere rebajar la tensión con el club de su vida y tratará de "buscar la mejor solución" para ambas partes.

"No quiero forzar nada, no se trata de eso. Hay que enfriar las emociones, quiero hablar con tranquilidad y no a través de los medios", declaró Lewandowski, el mayor objeto de deseo de Joan Laporta, en unas declaraciones ofrecidas a 'Bild'.

"Tengo todavía un año de contrato, por eso he pedido al club el visto bueno para un traspaso. Creo que en la situación actual es la mejor solución sobre todo porque el club todavía puede recibir dinero la transferencia", añadió el último ganador de la bota de oro.

Lewandowski ha tomado la decisión de salir del Bayern de la mejor manera posible. Las últimas declaraciones del '9' y de su representante provocaron una gran tensión con los máximos dirigentes del club bávaro, algo que no beneficiaba al delantero si quiere marcharse.

La decisión es clara: su etapa en Alemania ha finalizado. No obstante, ha aprovechado la ocasión para dirigirse directamente a los aficionados que le han apoyado durante tantas temporadas. "Espero que los seguidores algún día me entiendan", concluyó el delantero polaco.