En el minuto 71 del encuentro entre el Borussia Dortmund y el Bayern Munich Erling Haaland se tuvo que marchar del campo cojeando de manera evidente. Llevaba minutos renqueante y no pudo aguantar más.

Jan Aage Fjortoff, exfutbolista noruego, ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que esta lesión estuvo relacionada con el colegiado del partido, Tobias Stieler: "Haaland chocó con el árbitro y se torció la rodilla. Por eso tuvo que salir".

Por su parte, su entrenador, Lucien Favre, aseguró que la lesión del futbolista no era de gravedad. "No creo que vaya a causar baja. Tiene algo en la rodilla pero todavía no sabemos que es", explicó en sala de prensa.

Haaland no completó su mejor actuación en el partido crucial ante el Bayern Munich. Apenas intervino en el juego, aunque sí disfrutó de una ocasión muy clara que finalizó con una mano de Boateng dentro del área. Ni el colegiado ni el VAR señalaron la pena máxima.

El Bayern se llevó la victoria (0-1) gracias a un golazo de Kimmich. El equipo de la ciudad bávara de Múnich es líder de la Bundesliga y acumula siete puntos de ventaja precisamente sobre el Dortmund, segundo clasificado.