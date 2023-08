Leo Messi volvió a dar otro recital con el Inter Miami, esta vez en los octavos de final contra Dallas siendo decisivo con dos goles. El astro argentino está maravillando en Estados Unidos, y acompañado de Jordi Alba y Sergio Busquets juega a un nivel que recuerda mucho al Messi del pasado.

El Toyota Stadium vibró cada vez que Leo tocaba el balón en un partido que tuvo de todo desde el inicio. Ni seis minutos tardó Messi en abrir el marcador. A pesar de ello, ni mucho menos fue un partido fácil para el Inter Miami.

El equipo en propiedad de David Beckham llegó a ir perdiendo por cuatro goles a dos a falta de 10 minutos para el final, pero en ese momento apareció el argentino. De sus botas salió el 4-3, tras un centro que se marcó en su propia portería el guardameta Farfán. Cinco minutos después, Leo Messi volvió a marcar de falta, como ya hizo en su debut con el equipo estadounidense.

Aunque el encuentro, tuvo más emoción de lo normal debido a que se fue la tanda de penaltis. Finalizados los 90 minutos reglamentarios, el encuentro fue a la pena máxima.

La fortuna, acompaño al Inter de Miami, y con el gol de Cremaschi, obtuvieron una victoria que disfrutó como un niño desde la grada David Beckham. Ya están en cuartos de final.

Just like old times.

Leo Messi 🤝 Jordi Alba pic.twitter.com/6McVKQvCfJ