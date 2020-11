Cuando parecía que las aguas se habían calmado tras la victoria frente al Real Betis y la posterior fotografía de 'reconciliación' de Antoine Griezmann con Leo Messi, parecía que los problemas entre el francés y el argentino se habían dado por zanjados.

Sin embargo, durante el parón de selecciones han ido saliendo a la luz distintas 'rajadas' del entorno del exdelantero del Atlético de Madrid contra el rosarino.

Primero, fue su exagente el que afirmó que con Leo imperaba un "régimen del terror" en el vestuario blaugrana. Después, el tío del delantero galo señaló que los entrenamientos en el Barça se hacen por "complacer" a algunos, dejando entrever la figura de Messi.

En 'El Chiringuito', José Álvarez contó en exclusiva cuál había sido la reacción del '10' a las palabras del entorno del 'Principito'.

"La reacción de Messi ha sido una mezcla de sorpresa y decepción. Las palabras han sido: 'no entiendo qué está pasando ni qué está buscando'", ha señalado el periodista.

"No se esperaba esto. Ya le sorprendió que no desmintiese lo del exagente, pero con lo del tío no da crédito", ha añadido.

A su vez, Álvarez apuntó que estos incidentes cambiaran la atmósfera dentro de la plantilla blaugrana: "Dice que dentro del vestuario esto va a afectar a su relación con Messi y el resto de la plantilla, ya que todos creen que le está faltando el respeto a Leo".

Por último, el colaborador señaló que, tras el parón de selecciones, ambos jugadores hablarán: "Hay una conversación pendiente y Messi tiene muchas ganas de tener cara a cara a Griezmann cuando llegue a Barcelona para pedirle explicaciones".