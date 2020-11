Horas después de que, tras la victoria frente al Real Betis, Griezmann subiera una foto a las redes sociales junto a Leo Messi, tratando de disipar todos los rumores que apuntan a una mala relación entre el francés y el argentino, el exrepresentante de Antoine ha cargado duramente contra el rosarino por 'desplazar' al galo de la dinámica del equipo.

Eric Olhats, que también fue el descubridor del 'Principito', explicó en una entrevista en 'France Football' la situación que ha vivido el ex del Atlético de Madrid desde que llegó a la Ciudad Condal, asegurando que él no tiene ningún problema con Messi.

"Siempre he oído a Griezmann decir que con Messi no tenía ningún problema, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él o estás contra él. La temporada pasada, cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón", apuntó Olhats.

"Antoine llegó a un club en el que Messi tiene la mira en todo. Es tanto emperador como monarca y no recibió con buen agrado la llegada de Antoine. Su actitud ha sido deplorable y le hacía sentir mal", añadió.

A su vez, aseguró que la actitud de Griezmann siempre será la mejor: "Sólo va a intentar solucionar sus problemas en el campo, nada más. Nunca entrará en conflicto con nadie. No es lo suyo en absoluto. Y no es falta de personalidad. Le encanta el fútbol y nada más, no quiere entrar en disputas con nadie".