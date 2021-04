Desde que Keylor Navas aterrizara en el Paris Saint-Germain en 2019, la portería parisina lleva su nombre. Nadie le ha 'tosido' en esta posición, directamente procedente del Real Madrid, donde fue el portero de las tres Champions consecutivas.

El costarricense ha concedido una entrevista a 'France Football' en la previa de su duelo de Champions ante el Borussia Dortmund de Erling Haaland, uno de los grandes deseados precisamente del conjunto blanco.

Sin embargo, no ha sido preguntado por el noruego sino por su compañero francés Kylian Mbappé. "Nunca me ha preguntado por el Madrid. Me ha preguntado por mis experiencias, pero nunca por el Madrid", ha detallado.

El costarricense se muestra encantado con la relación de ese vestuario: "Nos vemos con nuestras familias respectivamente. Por encima de jugadores, somos humanos con padres y amigos. Hay una vida tras el fútbol y hay que valorarla".

"Estoy muy contento porque en París me han recibido muy bien. Me acuerdo de mi debut en el Parque de los Príncipes en 2019. Tuve una gran ovación del estadio y eso marcó una comunión con los hinchas parisinos. Se identificaron conmigo y yo se lo reconozco", dice, por otro lado, sobre su llegada a París.

Su salida del Real Madrid fue un momento "complicado". Y así lo detalla: "Hay momentos en los que debes tomar decisiones. Tengo un gran reconocimiento al Real Madrid y a todos los compañeros que me han tratado bien. Y por supuesto Zidane, con el que hemos ganado todo".