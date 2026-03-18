'Jugones' lidera con 911.000 espectadores únicos y un tremendo 6,2% de share de audiencia

El programa presentado por Josep Pedrerol alcanza datos espectaculares en Canarias y Valencia: 13,3% y 12,3% de share.

'Jugones' suma una jornada de martes increíble con una audiencia que superó los 900.000 espectadores únicos. En total 911.000 personas conectaron con el programa presentado por Josep Pedrerol, previo al partido del Real Madrid en la Champions contra el Manchester City de Pep Guardiola

El espacio alcanza un tremendo 6,2% de share con datos increíbles en Canarias y en Valencia: 13,3% y 12,3%.

La situación de Aston Martin fue uno de los temas tratados en 'Jugones', con las radios de la frustración de un Fernando Alonso que se desespera con su coche.

También la entrevista en 'El Cafelito' a la influencer Verdeliss. Por supuesto, la mejor previa del partido entre el Manchester City y el Real Madrid.

Las palabras de Hansi Flick en rueda de prensa también fueron muy comentadas: "Este es mi último trabajo y el Barça será mi último club".

Esos fueron algunos de los temas tratados por un 'Jugones' histórico con un total de 911.000 espectadores únicos.