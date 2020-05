José Antonio Camacho pasó por los micrófonos de 'Radio Marca' y repasó su carrera futbolística, el papel de Miguel Muñoz en su carrera, su paso por la 'mili' y la actual situación de 'desescalada' de la crisis de la pandemia.

"Es bueno que los futbolistas estén entrenando individualmente, es difícil que se contagien así. Si vuelve el fútbol, la gente podrá distraerse de esta pesadilla", explicó Camacho en primera instancia sobre la vuelta progresiva a los entrenamientos.

Sin embargo, el exseleccionador criticó que no haya test de coronavirus para la población general: "No es que los futbolistas sean privilegiados, lo que no entiendo es por qué no todo el mundo puede hacerse un test, sobre todo a los que están en primera línea".

Por otro lado, recordó el récord que ostentaba en 'La Roja': "En aquellos tiempos 81 partidos era récord de internacionalidades, creo que si no es por las lesiones llego a los 100".

También, a modo de curiosidad, rememoró su etapa en la 'mili' cuando ya era jugador del Real Madrid: "Juré bandera y me fui directo al Bernabéu. Me esperaba un coche porque jugábamos a las 16h contra el Hércules".

Por último, Camacho quiso dedicar unas bonitas palabras al que fuera su entrenador, Miguel Muñoz: "Le recuerdo con mucho cariño. Antes de debutar con el primer equipo, siempre me pasaba a entrenar con los grandes".