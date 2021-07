En colaboración con el Ministerio de Sanidad, el futbolista del Real Betis Joaquín Sánchez ha lanzado un mensaje a la población más joven en el momento en el que más están aumentando los contagios en dicha franja de edad.

El jugador verdiblanco ha querido hacer un llamamiento a la "precaución" y a la "conciencia" ya que la COVID-19 "no ha terminado".

"Sabéis que me gusta pasármelo bien y reírme, pero esto no se ha acabado. El Covid no se ha acabado. Hemos sufrido mucho, hemos perdido a mucha gente y quiero que seáis conscientes de que esto no se ha terminado. Hay que divertirse con precaución y sabiendo lo que se hace en todo momento", expresa Joaquín".

Por último, el veterano capitán del conjunto sevillano ha querido despedir el vídeo con un mensaje positivista: "Muchísima fuerza. Mi apoyo y entre todos los vamos a sacar adelante".