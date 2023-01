"El VAR funciona para saber si hay fuera juego o no en una determinada acción, pero no funciona para las manos. Yo soy incapaz de decir si una mano es o no": así de tajante se ha mostrado Javier Tebas al respecto de la polémica arbitral de las últimas horas en un acto de 'LaLiga Business School'.

El presidente de LaLiga asume que "hay que buscar una solución para no cargarnos el VAR". De hecho, cree que el problema está en los colegiados: "Hay que reducir los árbitros de VAR para unificar criterios, creo que con cinco o seis serían suficientes. Los jugadores van a parecer muñecos".

"Hay una desazón con futbolistas, directivos, en cuanto a interpretación de jugadas. Hay que hacer una reflexión de qué tenemos que cambiar. Yo me he perdido, soy incapaz de decir si hay una mano o no. Sobre todo recuerdo una mano en la pandemia en Valdebebas, que estaba de espaldas... Nos vamos a cargar el VAR", ha añadido.

Esta jornada gran parte de la polémica viene devenida del Villarreal - Real Madrid, donde Martínez Munuera señaló dos manos, cuando menos, dudosas.

"Yo no hubiese pitado ninguna de las dos manos de Villarreal. Soy el presidente de LaLiga y soy incapaz de saber cuándo es mano y cuando no", ha afirmado Tebas para concluir.