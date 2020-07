Nikolaj Coster-Waldau está tremendamente feliz. El actor, conocido en el mundo entero por su papel de Jaime Lannister en la serie de 'Juego de Tronos', ha mandado un mensaje de felicitación para Marcelo Bielsa después de que el Leeds volviese a la Premier League gracias a él.

"Sé que estarás ocupado, pero tómate un descanso, ¡hiciste historia con el Leeds! Hoy eres inmortal. Tu nombre, tu estilo...", dice el intérprete.

Posteriormente lanza un mensaje completamente emotivo: "Toda una infancia ha crecido sin el Leeds en la Premier. Mi hija tenía 3 años la última vez, y ahora puede votar, conducir e ir a trabajar".

Marcelo Bielsa, Leeds fans love you more than you will ever know…#lufc pic.twitter.com/hqlcSHoJZL