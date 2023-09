Miquel Iceta ha celebrado este miércoles "el inicio del camino hacia la solución" del conflicto que mantienen ahora mismo las campeonas del mundo de la Selección femenina de fútbol con la Federación española. Este comienzo con "paso firme", como ha descrito el ministro de Cultura y Deporte, se ha podido dar después de una reunión de madrugada entre las jugadoras, la RFEF y el CSD que ha culminado con acuerdo: 21 de las 23 jugadoras se quedarán en la convocatoria y Montse Tomé seguirá como seleccionadora.

Solo Mapi León y Patri Guijarro "han solicitado la posibilidad de abandonar al concentración por razones de falta de ánimo y malestar personal" ante unas negociaciones que todavía no han concluido. "Quiero anunciar el inicio de un camino que no será fácil. La Federación se encuentra en un momento de transición. Nos han pedido adelantar la celebración de la próxima asamblea, probablemente al primer trimestre de 2024, y esperamos que eso sea el punto definitivo de la renovación" de la estructura deportiva, ha detallado Iceta.

Ante los numerosos compromisos que tendrían que hacerse efectivos en los próximos días, Iceta se ha limitado a decir que "las decisiones que haya de tomar la Federación las comunicará la Federación, como debe ser". Por tanto, ha reclamado "paciencia". "No creo que se vayan a demorar mucho en el tiempo porque son varias las decisiones que hay que ir tomando". Respecto a la decisión que han tomado León y Guijarro, el ministro ha querido subrayar únicamente su respeto a la misma.

"Queremos que jueguen y que ganen, y si hay jugadoras que consideran que en este momento no se encuentran en plenitud de fuerzas y confianzas, tienen pleno derecho a decirlo. Gracias a la mediación del CSD hemos conseguido que su decisión no sea en ningún caso causa de sanción, sino de respeto", ha expresado Iceta, que no obstante ha añadido que espera que las futbolistas "se puedan reincorporar" en un futuro cercano: "Todas reflejan lo mejor del futbol y el deporte español".

El titular de Cultura y Deporte también ha sido preguntado por la situación y el futuro de la Seleccionadora, Montse Tomé, y su polémica rueda de prensa en la que llegó a mentir sobre unas conversaciones que, según afirmó, mantuvo con las futbolistas. "El Ministerio de Cultura y Deporte no elige ni entrenadores ni directivos de la Federación. Confiamos que se restablezca un principio de confianza, porque entendemos que se quebró, entre las jugadoras y la Federación, así como con el equipo directivo, el equipo médico...".

"Todos los que son piezas imprescindibles de un éxito que tuvimos y que conviene recordar", ha reivindicado Iceta, que ha precisado: "Estamos aquí entre otras cosas porque nuestras jugadoras ganaron el Mundial, demostrando que están arriba del todo". Así las cosas, considera el ministro que la Federación "tomará una decisión antes del viernes", pero ha pedido dejar "que sea la RFEF quien lo haga porque hay que marcar un respecto a las estructuras deportivas. No queremos que la preocupación del Gobierno se vea como una injerencia indebida en decisiones que deben tomar otros".