Hugo Sánchez, legendario delantero mexicano que jugó, entre otros equipos, en Real Madrid y Atlético, ha sacado el látigo contra Leo Messi en 'ESPN México'. El azteca no ha podido ser más contundente en su postura por el comportamiento del delantero argentino durante estos últimos días.

"No le queda más remedio que joderse y que aguantarse. Un añito, diez u once meses. El tiempo necesario hasta que pueda irse gratis del Barcelona", afirmó Hugo Sánchez con contundencia.

Y es que para el mexicano, Messi se queda por obligación en el Barça: "No hubo ningún equipo que pagara los 700 millones de euros. El burofax solo le dio dolores de cabeza. Todo se lo pudo haber ahorrado avisando al Barcelona a tiempo para irse sin pagar ni un euro".

"No le ha quedado más remedio que quedarse en el Barça. Todo, por el mal asesoramiento de su padre y de su bufete de abogados. Se podrían haber ahorrado el burofax. Solo le ha hecho más débil dentro del equipo", sigue el mexicano.

"No sé si su padre es un asesor conveniente..."

Hugo Sánchez apunta a su padre: "No sé si su padre, por ser su padre, es un asesor de lo más conveniente. ¿Por qué se mandó el burofax? ¿Quién le dijo que lo mandara? ¿No será que sus abogados le hicieron la trampa para que se equivocara y dar como ganador a Bartomeu?"

"El burofax fue la dinamita que estalló todo contra Messi. No le queda otra que quedarse. No hay equipo que pague tanto dinero. Padre de Messi, para qué estás ahí, abogados... Messi tiene que agachar la cabeza y decir que sigue en el Barça cuando lo que quería era irse", sentencia Hugo Sánchez.

Messi dispara contra Bartomeu

Lionel Messi, a través de una entrevista en 'Goal', confirmó que se quedaba en el Barcelona. Eso sí, no porque ese fuera su deseo, sino porque, tal y como dijo, Bartomeu solo le dio la opción de que o pagaban los 700 millones o iban a juicio.

"Bartomeu me dijo que me podía ir al terminar la temporada. No avisé el 10 de junio porque no era el momento, estábamos en plena competición. Al final, no ha cumplido con su palabra", afirmó.

Messi, además, cargó contra el proyecto del Barcelona. "Se hacen malabares y se tapan agujeros conforme aparecen", afirma.

El argentino tiene contrato hasta junio de 2021. A partir de enero, podrá negociar libremente si quiere irse a otro club o si se convierte en el 'arma' de algún candidato a la presidencia del Barça de cara a las elecciones.

