La continuidad de Leo Messi en el Barça está dando que hablar... y así va a seguir siendo. No por el hecho de su permanencia en sí, sino por las formas y por las palabras que dijo en su entrevista. Alfredo Duro, en 'El Chiringuito', le ha recriminado al argentino sus palabras para el vestuario.

"Espero a ver si es capaz, si es valiente y si tiene orgullo de compañero y me intenta explicar algo. Que me diga por qué conmigo no le alcanza", dijo el periodista en el programa especial.

Y es que Messi duda, y mucho, del proyecto del Barcelona, pero Duro le recuerda algo: "¡Que a ti también te han metido ocho! ¡Que el Bayern de Múnich te ha puesto la cara roja! ¡Jamás se ha visto el Barça en una como esa, y tú estabas ahí! No se puede permitir que diga lo que ha dicho de ese vestuario".

"¡No le pidas a la gente que sea un calzonazos! Un vestuario como el del Barça escucha. A lo mejor públicamente no digo que Messi se ha pasado de rosca porque no me atrevo, pero me la guardo", dice Duro.

El colaborador, además, pide estar pendiente de cómo reacciona la gente: "A ver si el día en que le metes dos al Getafe haces lo mismo en Europa. Que la temporada es muy larga, veremos a ver a la gente cuando caiga algún resultado extraño".

Para terminar, pone en duda la supuesta revolución del Barça tras el 2-8 ante el Bayern de Múnich: "Como decía Toshack, pinta que van a jugar lo mismos once cabro*** de siempre".

Lionel Messi seguirá en el Barça, tal y como dijo en una entrevista con 'Goal'. Sin embargo, si sigue no es porque así lo quiera sino para evitar ir a juicio.

Josep Pedrerol, en 'Más Vale Tarde', afirmó que eso no lo hacía por el Barça, sino porque Messi "sabía que iba a perder".

Además, dejó no pocos ataques para el Josep María Bartomeu, presidente del club, y cargó también contra el proyecto de equipo del Barcelona.

