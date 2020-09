Lionel Messi se queda en el Barcelona. Tras varios, muchos, días en silencio, el crack argentino ha comunicado que esta temporada seguirá vistiendo la camiseta azulgrana. Su razón, que no quiere ir a juicio contra el club de su vida.

"Le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Pero me voy a quedar porque jamás iría a juicio contra el club de mi vida", afirmó en palabras a 'Goal'.

El 10 argentino apunta a Bartomeu en sus declaraciones: "Siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar. Al final no ha cumplido con su palabra".

"Me quedo porque Bartomeu me dijo que solo me iría si pagaba los 700 millones de cláusula. Era eso o ir a juicio", cuenta Messi.

Y es que Messi ha encendido el aspersor en sus declaraciones, y ha apuntado a la zona noble del Camp Nou: "Aquí hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada. Se hacen malabares y se tapan agujeros conforme van pasando cosas".

El 10, además, dice que por dinero no ha sido: "Cada año me puedo ir y ganar más que aquí. Pero siempre dije que esta era mi casa. Es lo que sentía y lo que siento.

Messi, eso sí, tranquiliza a la afición azulgrana sobre su rendimiento esta temporada: "Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor".

El 2-8 ante el Bayern, el comienzo

Es este el final de una historia que comenzó con el 2-8 del Bayern al Barcelona. Tras ese partido, Jota Jordi ya dijo en 'El Chiringuito' que la continuidad del argentino estaba en duda... y con el burofax que Messi mandó a la entidad el barcelonismo enmudeció: el seis veces Balón de Oro quería irse.

Y además gratis, lo que derivó en múltiples interpretaciones de su contrato, en el cual hay una cláusula que, de haber avisado antes del 10 de junio de su decisión, podría haberle permitido irse a coste cero. Sin embargo, no lo hizo, y sus asesores aludieron a la rareza de una temporada marcada por el coronavirus.

No acudió ni a las PCR

El futbolista mantuvo su pulso con el Barça y con un Bartomeu que se mantuvo firme: o 700 millones, o nada. Messi, de hecho, ni se presentó a las PCR y sigue sin acudir a entrenarse a pesar de que el resto de sus compañeros llevan prácticamente una semana haciéndolo. Oficialmente, se declaró en rebeldía.

Jorge Messi, su padre, viajó a Barcelona para negociar su salida con el Barça. El club, de nuevo, se mantuvo firme en pedir una cláusula que, según LaLiga, sigue siendo aplicable a día de hoy. El padre del crack azulgrana firmó un comunicado negando lo afirmado por el ente que preside Javier Tebas.

¿Y Suárez? El uruguayo podría ahora seguir

Así pues, y tras una semana y media, Messi seguirá en el Barcelona a las órdenes de Ronald Koeman. Queda por ver si Luis Suárez, su gran amigo en el vestuario, permanece también de azulgrana. Su continuidad habría sido petición expresa del argentino para seguir.

