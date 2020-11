"La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja al tercero y va a tocar para Burruchaga... ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Gooooool... Gooooool...". Si te dicen que unas letras no te pueden teletransportarte a un lugar y un momento exacto, bajo un ambiente y una narración exacta, te están mintiendo.

Para todos los que amamos el fútbol, la narración de Víctor Hugo Morales del gol de Diego Armando Maradona frente a la selección inglesa en 1986 es patrimonio histórico del deporte rey. De hecho, probablemente se trate de la narración más recordada de todos los tiempos (lo acorde para "la jugada de todos los tiempos").

Tras la muerte del 'Pelusa', el narrador uruguayo ha querido rendirle homenaje a su manera, reeditando el mítico gol que hizo entrar en ebullición a todo un país. En la 'C5N', el periodista contó "de otra manera" lo que quería "soñar" que ocurriese.

"Se me había ocurrido relatar aquel gol de otra manera. Pero de pronto empezó a pasar otra cosa. De pronto Diego empezaba a elevarse, se iba dos metros, cinco metros por encima del césped (...) Y yo no sabía que hacer con el relato ¿Qué iba a decir, que parecía un E.T que en vez de una bicicleta llevaba una pelota de fútbol en el empeine?", inició Víctor Hugo.

"Y de pronto el gol era que Diego se convertía en una estrella. Elijamos una estrella esta noche. Que sea Diego para siempre. Y despidámoslo no con la emoción que nos parte el corazón. Recordémoslo tan vivo como su arte, como su juego y su osadía. Estamos despidiendo a alguien que fue único", zanjó el periodista, en un momento que quedará para los anales de la televisión argentina por la emoción, pertinencia y sentimiento con el que se realizó. Siempre 'Barrilete cósmico'.