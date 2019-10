Óscar Pereiro y Orlando Ortega, dos deportistas que han llegado a la élite en sus respectivos deportes, comentaron en 'El Chiringuito' el estado de forma en el que se encuentra Eden Hazard.

"¿Hay alguna duda de que este chico está gordo?", se preguntaba Pereiro, que ve claro que al belga le sobran "4 o 5 kilos". "No es el cuerpo de un deportista, es de un veterano", defiende Pereiro.

Orlando Ortega también cree que Hazard está "un poco pasado" de peso. "Depende de las características del atleta, en mi caso me siento fenomenal pesando 75 kilos para competir, pero si me pongo en 78 me siento que estoy un poco gordo", explica el atleta.