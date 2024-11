Esta semana se disputará la cuarta jornada de la Champions, Europa League y Conference justo una semana después de que la DANA sacudiera la Comunidad Valencia y Albacete.

Mientras clubes, jugadores y entrenadores abogan por posponer los partidos dada la delicada situación, la UEFA ha tomado otra decisión.

Tal y como ha anunciado mediante un comunicado emitido en redes sociales el organismo que rige el fútbol europeo, habrá un minuto de silencio antes de cada partido.

"La UEFA guardará un momento de silencio en todos los partidos de competición de clubes esta semana en memoria de las víctimas de las inundaciones mortales en Valencia y todos los afectados en la región y más allá", reza el texto.

UEFA will hold a moment of silence at all club competition matches this week in memory of the victims of the deadly floods in Valencia and all those impacted in the region and beyond.