Muchas bajas tiene el Manchester City en este inicio de temporada. Y Pep Guardiola ha vuelto a cargar contra el calendario, que está provocando, según él, las lesiones musculares de sus futbolistas.

Bernardo Silva y Jack Grealish padecen lesiones de este tipo. Y el técnico tiene claro que las cosas deben cambiar en el fútbol actual: "Jugamos muchos partidos, demasiados...".

"A menos partidos, menos lesiones. Llevamos muchos partidos seguidos durante varios años sin descanso… no podemos seguir así. Jack se llevó un golpe en Sheffield, pero eso es fútbol y puede pasar. Las lesiones musculares hacen que te pierdas muchos partidos", denuncia Pep.

Julián Álvarez está siendo muy protagonista con tantas bajas: "Siempre tiene un buen comportamiento. Juegue o no juege, sea campeón del mundo o no. Siempre es lo mismo. Tiene la dosis de decepción perfecta cuando no juega, pero siempre está listo para cualquier oportunidad".

"Ahora mismo, con tantas lesiones, ha tenido minutos y nos está dando muchas cosas buenas. Por eso está jugando, pero tiene que seguir así. Tenemos muchos partidos, algunos no los jugará, ojalá vuelvan los lesionados y haya más competencia", ha sentenciado el preparador del cuadro inglés.