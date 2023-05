La continuidad de Neymar parece no tener solución en Francia donde por perdido al jugador, que prefiere acudir al Gran Premio de Mónaco de F1 de celebrar con sus compañeros el título de la Ligue 1.

El brasileño tiene contrato hasta el año 2025 con el PSG, aunque igual que Kylian Mbappé podría utilizar una cláusula de ampliación. En el caso de 'Ney' esta ampliación sería de dos años más, es decir, hasta 2027.

Pero en París nadie contempla que se dé esta situación, porque están cansados de su alto sueldo y sus lesiones. En Francia dan por hecho que Neymar acabaría saliendo al Manchester United, pero ha entrado en el escenario Guardiola.

El técnico del Manchester City por dos años no coincidió en el Barça con Neymar y por ello ya le llamó al comienzo de temporada para preguntarle "por su estado de ánimo", según 'L'Équipe'.

En el PSG ahora mismo, sería una gran noticia que Neymar saliera del club, por cómo se ha caldeado el ambiente. Pero para suerte del jugador brasileño, Guardiola ya se interesó por Neymar al comienzo de temporada.

🚨| Neymar received a call from Pep Guardiola. Pep wanted to know the Brazilian’s state of mind but at the moment there’s very little chance of seeing Neymar sign with Manchester City. 🇧🇷 [@lequipe] pic.twitter.com/B9CVQnJ72T