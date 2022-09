Nuevo capítulo en la que ya parece la historia interminable de Kylian Mbappé y el París Saint-Germain. Tras varios veranos presionando y tratando de salir de la capital francesa, el punta galo dio un giro de 180 grados a su parecer el pasado mes de junio y, con todo encaminado para firmar con el Real Madrid como agente libre, renovó con el PSG.

Mbappé firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2025, pero menos de un trimestre después de la recordada imagen con Nasser Al-Khelaifi en el verde del Parque de los Príncipes, han salido nuevos detalles del documento.

Tal y como publica el diario francés 'L'Équipe', Kylian realmente firmó solo dos años fijos con uno opcional que solo él podría ejecutar.

"Este último año queda a criterio de Kylian Mbappé", reza el mencionado periódico. Es por ello que, en caso de no renovar, el próximo verano sería la única opción del conjunto parisino para lograr un traspaso por su estrella.

De no ser así, en 2024 podría salir de Francia gratis... pero la hemeroteca nos avisa de que, hasta que no haya rúbrica en firme, no hay que dar nada por seguro. Lo único cierto es que, con esta noticia, el 'culebrón Mbappé' inicia su cuarta o quinta entrega.