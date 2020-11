"Dije en mi presentación con el FC Barcelona que no quería hablar fuera, sino en el campo, pero creo que ya es hora de poner las cosas en su sitio. Ya llevo mucho tiempo aguantando cosas y comentarios y ya dije basta". Así de contundente arranca Antoine Griezmann su entrevista en 'Universo Valdano'.

El delantero francés, desde que fichó en junio de 2019 por el Barça, no ha dado declaraciones, sin embargo, sí han ido saliendo a la luz distintas informaciones que incumbían a 'El Principito'.

En orden cronológico a su intervención, Griezmann explicó su salida del Atlético de Madrid un año después del famoso documental de 'La decisión', en el que comunicaba que se quedaba en el Metropolitano.

"Necesitaba un cambio. Hubo salidas como las de Godín y Lucas me hicieron también que tomara la decisión de irme. Todo contó", explicó el galo, que se terminó de decidir tras el éxodo de pesos pesados en el vestuario colchonero.

Postergar una temporada su fichaje mosqueó a Messi ya que, tal y como ha contado su compañero de taque, se había pronunciado en público sobre un fichaje que no terminó de concretarse: "Hablé con Leo cuando llegué y me dijo que cuando rechacé la primera opción de ir le jodió porque lo había pedido públicamente. Pero me dijo que estaba conmigo y así lo noto cada día".

Sobre su relación con el argentino, Griezmann quiso aclarar las críticas que han llovido sobre él a raíz de las declaraciones de dos personas de su entorno: su exrepresentante y su tío.

Sobre el primero, del que el galo solo afirmó que le "llevaba las cosas", señaló: "Dejé de tener relación desde el día que me casé. El día de mi boda lo invité y no vino, por eso dejé de tener relación con él. Él habla porque como ni mi padre ni mi hermana hablan con la prensa pues lo llaman a él. Pero Leo sabe que yo le tengo mucho respeto y admiración".

Sobre su familiar, Antoine se desentendió de sus declaraciones explicando que no tiene ninguna relación con él: "Mi tío no sabe como funciona el fútbol. Y al final pues el periodista acabó sacándole la frase. Le dije a Leo que nunca hablo con ellos, de hecho no tengo ni el número de teléfono de mi tío".

Estas dos gotas terminaron por hacer rebosar el vaso de la paciencia de la parroquia culé, que hace unos días increpó a Griezmann a la salida del entrenamiento. El francés acepta las críticas, pero afirma que la situación no ayuda: "Las acepto porque sé que no estamos viendo al mejor Griezmann, pero entiendo que cada vez que sale algo más soy al primero al que me dicen. En un año y medio he tenido tres entrenadores... eso no es fácil".

"Necesito tiempo para adaptarme a mis compañeros y ellos a mí, y encima cambios de sistemas. Además, los candidatos a la presidencia también hablan de mi. No creo que sea lo mejor para mi que ellos hablen sobre si soy o no un buen fichaje", zanjó sobre el tema Griezmann, mandando un 'recado' al precandidato Víctor Font, quien hace unas horas aseguró que su fichaje fue un tema personal del anterior presidente, Josep María Bartomeu.