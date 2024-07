Nico Williams tenía que ser. El jugador del Athletic Club lideró a España en la primera fase de la Eurocopa y ha sido el encargado de abrir la lata en la final ante Inglaterra.

Apenas había transcurrido un minuto de la segunda parte, con una España conmocionada por la salida del campo de Rodri Hernández por lesión en el descanso, cuando Dani Carvajal lanzó el ataque por la banda derecha con un pase filtrado hacia Lamine Yamal, que arrancó en diagonal, se internó en el área y encontró a Nico Williams.

El '17' no se lo pensó. Pese a que el balón le caía a la pierna izquierda, es decir, la mala, o mejor dicho, la menos buena, Nico no dudó y sacó un zurdazo potente y raso ante el que no pudo hacer nada Jordan Pickford.

Este gol del Nico Williams a pase de Lamine Yamal es el broche de oro a una Eurocopa sublime que han protagonizado los que han sido, sin lugar a dudas, las grandes estrellas de La Roja.