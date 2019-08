Está muy de moda realizar gifs con cada jugador cuando marcan un gol. Eso sí, ninguno hay como el que protagoniza James Norwood, futbolista del Ipswich Town. En él, y para celebrar la diana, se tira dos latas de cerveza en toda la cara... a saber si algo le cayó en la boca.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAALLLLLL!!!!

NORS IS OFF THE MARK 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/2fzTiHT7Cg