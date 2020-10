La ley del ex se ha cumplido en el Villarreal - Valencia, y por partida doble además. Paco Alcácer y Dani Parejo, antiguos jugadores che, marcaron para los amarillos en la victoria por 2-1 de los de Emery, también ex valencianista, sobre el cuadro de Javi Gracia. El mediocentro, muy unido al club de Mestalla, no celebró su gol.

Corría el minuto 69 cuando el centrocampista recibió un balón de Take Kubo (que vio dos amarillas en menos de media hora y se fue expulsado), y clavó un derechazo directo a las redes de Jaume Doménech.

A pesar de que su primera intención sí fue la de celebrar el gol, finalmente controló la evidente alegría de anotar una diana al recordar que delante estaban quienes hace no mucho eran sus excompañeros y el escudo que defendía siendo capitán. Terminó pidiendo hasta disculpas.

Tras el duelo, Parejo compartió un mensaje en redes sociales: "He marcado uno de los goles más raros de mi carrera. Junta la felicidad de estrenarme con el Villarreal y el dolor por hacerlo ante el Valencia. Si me dicen hace unos meses que iba a marcarles un gol no lo habría creído".

Parejo terminó lesionado el partido, con problemas en el aductor. Tal y como informa Álex Silvestre, periodista de 'El Chiringuito', no son precisamente buenas las sensaciones con esa lesión.

El Valencia, que esta semana ha vivido días convulsos por la 'rajada' de Kondogbia, se quedó a cero en La Cerámica.

Los che, que empezaron como un misil con un 4-2 al Levante, suman dos derrotas consecutivas y llevan sin lograr un triunfo desde que ganasen por 0-1 a la Real Sociedad en la jornada 4.

Mientras, el Villarreal suma y sigue. Tras seis partidos, sabiendo que hay equipos como Real Madrid, Barcelona y Atlético que tiene uno e incluso dos partidos menos, son líderes con 11 puntos.