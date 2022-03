El mundo del deporte ha reaccionado a la invasión de Rusia sobre Ucrania con numerosos gestos. Ha sido habitual estos días los mensajes de "no a la guerra" en camisetas y pancartas antes de los partidos.

Pero en la segunda división del fútbol turco ha ocurrido un episodio inesperado. El jugador Aykut Demir, capitán del Erzurumspor, se ha negado a portar esa camiseta con el citado mensaje.

Él mismo ha explicado su decisión: "Miles de personas mueren cada día en Oriente Medio. También me siento mal. Comparto el dolor de la gente inocente".

"Aquellos que ignoran la persecución están haciendo estas cosas cuando pasa en Europa. No me gusta vestir esa camiseta porque no fue hecha para esos países", ha dicho el jugador turco.

A pesar de sus explicaciones las críticas en redes han sido feroces contra él. Y es que Demir fue el único de todos los futbolistas en ese partido que se negó a portar la camiseta. Además, el hecho de ser el capitán es lo que más ha enfadado a sus aficionados, que consideran que debe ser "el primero en dar ejemplo".