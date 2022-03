Seva Kewlysch tiene las ideas muy claras y así se lo ha transmitido a la Federación Internacional de Tenis a través de una carta. El presidente de la Federación Ucraniana de Tenis ha pedido a la ITF que prohíba a los tenistas rusos y bielorrusos participar en cualquiera de sus torneos, algo que afectaría directamente al actual número uno del mundo, Daniil Medvedev.

Kewlysch se mostró muy contundente con el tenista ruso: "Medvedev no debería jugar en Roland Garros, Wimbledon y el US Open". El ucraniano defiende que da mala imagen que un tenista ruso ocupe el primer puesto del ranking ATP: "Dejaremos que Medvedev juegue los torneos del ATP Tour pero los Grand Slam son torneos de la ITF. Si no puedes jugarlos, nunca serás el número uno. Les daría vergüenza que les expulsasen de una competición ahora".

El deseo del presidente va más allá de los 'grandes', también exige el veto de los tenistas rusos y bielorrusos de otras competiciones de la ITF como son la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, los dos torneos por países más importantes y en los que, precisamente, Rusia es vigente campeona.

Las autoridades ucranianas, a pesar de estar de acuerdo con las acciones que se van a llevar a cabo contra los deportistas rusos de todas las disciplinas como no competir con los colores o la bandera de su país ni utilizar el himno, creen que se debería ir mucho más allá y no permitirles formar parte de las grandes competiciones internacionales.

Por ahora, se desconoce la decisión que tomaran desde la Federación Internacional de Tenis acerca de la exigente petición de la Federación Ucraniana de Tenis y si Daniil Medvedev podrá disputar los tres Grand Slam que quedan esta temporada para poder defender ese primer puesto del ranking ATP.

La realidad es que los asuntos extradeportivos están marcando la temporada de los mejores tenistas. La vacuna no ha permitido a Novak Djokovic disputar varios torneos en el inicio del año y ahora, su relevo como número uno del mundo, Daniil Medvedev, podría salir salpicado por el conflicto bélico provocado por la invasión de Rusia a Ucrania.