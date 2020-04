El Liverpool publicó las fotos... y rápidamente los seguidores del Liverpool empezaron por las bromas. Las imágenes de Jürgen Klopp de joven han levantado todo tipo de comentarios en las redes sociales.

"No tengo fotografías mías aquí en casa", explicaba el alemán en una entrevista a su club. "Están todas en mi casa", se justificaba. Y el Liverpool las encontró... y las publicó.

En ellas se puede ver a un Jurgen joven, siempre con bigote y su característica sonrisa. "Mi primo, que iba a clase conmigo, empezó a mirar fotos de bebé y le pregunté si tenía algunas mías de joven. Las vimos y eran increíbles", ríe.

"Me he reído mucho al verlas", confiesa el ex del Borussia Dortmund, con su habitual tono bromista. "Me vinieron muchos recuerdos. Fue genial", indica.