En estos días en los que el personal sanitario se encuentra desbordado en plena crisis por el coronavirus, los sanitarios aplauden y cantan en señal de ánimo. En Inglaterra se ha hecho viral un vídeo en un hospital en el que enfermeros y médicos entonaban el 'You'll Never Walk Alone'.

Y el vídeo le ha llegado al entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp. "Es extraordinario. Ayer me enviaron un vídeo de gente en el hospital y empezaron a cantar el 'You'll Never Walk Alone'. Empecé a a llorar inmediatamente. Es increíble. Esta gente no solo trabaja sino que tienen un buen espíritu", dice Klopp en una entrevista a 'The Guardian'.

"Su trabajo es ayudar a la gente. Lo hacen día a día. Se ponen a ellos en peligro para ayudar a la gente enferma. Por ello, no puedo admirarlos más y apreciarlos más", continúa.

"En el futuro, en 10, 20, 30 o 40 años, miraremos atrás y llegaremos a la conclusión de que este momento es el periodo en el que hay más solidaridad, el mayor amor o amistad. Eso será genial", dice el preparador alemán.

"Hace cuatro o cinco semanas todos los países pensaban: es nuestro problema. Ahora todos tenemos los mismos problemas en el mismo momento y tenemos que trabajar juntos para encontrar la solución. No hay nada bueno en esta situación aparte de todo lo que podamos aprender", explica Klopp.