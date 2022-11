Hace algo más de un mes, varias selecciones europeas que juegan el Mundial de Qatar acordaron de manera conjunta llevar un brazalete reivindicativo durante los partidos de la cita mundialista, cuyo lema es 'One Love' junto con el dibujo del arcoíris. Sin embargo, la iniciativa no se llevará al final al cabo por amenazas de la FIFA referidas a sanciones deportivas.

Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suiza han emitido un comunicado conjunto: "La FIFA ha sido muy clara en que impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes llevan los brazaletes en el terreno de juego. Como federaciones nacionales, no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentarse a sanciones deportivas, incluidas las amonestación, por lo que hemos pedido a los capitanes que no intenten llevar los brazaletes en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA".

"Estábamos preparados para pagar las multas que normalmente se aplicarían a las infracciones de las normas de las equipaciones y teníamos un firme compromiso de llevar el brazalete. Sin embargo, no podemos poner a nuestros jugadores en una situación en la que puedan ser amonestados o incluso obligados a abandonar el terreno de juego", sigue el comunicado.

Muestran su decepción: "Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, que creemos que no tiene precedentes. Le escribimos a la FIFA en septiembre informándoles de nuestro deseo de usar el brazalete 'One Love' para apoyar activamente la inclusión en el fútbol, ​​y no obtuvimos respuesta".

"Nuestros jugadores y entrenadores están decepcionados: son firmes defensores de la inclusión y mostrarán su apoyo de otras formas", concluye el comunicado.

En la previa del Francia - Australia, Hugo Lloris ha confirmado que Francia tampoco llevará el brazalete: "La FIFA es quien pone las reglas y los que nos piden a los jugadores es representar a nuestro país lo mejor posible. Prefiero quedarme en mi papel de jugador, pero es evidente que hay causas que hay que apoyar. Pero es la FIFA quien decide".

Tarjeta amarilla por llevar el brazalete

Este lunes juega Holanda contra Senegal, y su comunicado va un paso más allá: "El grupo de trabajo de la UEFA, del que forma parte la KNVB, pidió a la FIFA el 19 de septiembre que abrazara el brazalete de capitán de One Love. Hoy, horas antes del primer partido, la FIFA nos ha dejado claro (oficialmente) que el capitán recibirá una tarjeta amarilla si lleva el brazalete de capitán 'One Love'. Lamentamos profundamente que no haya sido posible llegar juntos a una solución razonable".

"Defendemos el mensaje 'One Love' y continuaremos difundiéndolo, pero nuestra prioridad número uno en la Copa del Mundo es ganar los partidos. Entonces no quieres que el capitán empiece el partido con tarjeta amarilla. Por eso, con gran pesar, nosotros, como grupo de trabajo de la UEFA, KNVB y como equipo, tuvimos que decidir abandonar nuestro plan", señalan.

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, ha dado su apoyo a la comunidad LGTBIQ+ durante el Mundial de Qatar: "Han confirmado, y puedo confirmar que todos son bienvenidos. Si alguien dice lo contrario, bueno, no es la opinión del país y ciertamente no es la opinión de la FIFA".

La FIFA ha informado hoy de que las 32 selecciones llevarán el brazalete '#NoDiscrimination'. El punto 13.8.1 del Reglamento de Equipación de la FIFA dice lo siguiente: "Para las competiciones finales de la FIFA, el capitán de cada equipo debe llevar el brazalete de capitán proporcionado por la FIFA".