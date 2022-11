Tan solo se ha disputado el partido inaugural del Mundial de Qatar, pero podemos estar ante la anécdota más loca del torneo.

Como si de una película de 'Resacón' se tratase, un grupo de amigos con ganas de marcha salieron a la calle a la "caza de cerveza"... y la noche se descontroló.

Conocieron a uno de los jeques del país, fueron a su palacio y, a hurtadillas, conocieron todos espacios de la gigantesca vivienda e incluso vieron a los leones y monos que tenían como animales domésticos.

Esto es lo que ha relatado Alex Sullivan, fan de la selección inglesa, a 'talkSPORT': "Estábamos pasando un buen rato, divirtiéndonos".

"Anoche conocimos a uno de los hijos del jeque y nos llevó de regreso al palacio... y nos lo enseñó. Tenía leones y todo. Nos han hecho sentir bienvenidos y mirando a tu alrededor, no hay nada mejor que esto", cuenta John, otro de los 'aventureros'.

"Estábamos a la caza de algunas cervezas y dijeron: 'Clasificaremos las cervezas'. Así que saltamos a la parte trasera de su Toyota Land Cruiser y terminamos en un gran palacio", prosiguió Alex

"Estábamos en la parte de atrás y nos mostró monos, sus pájaros exóticos... ¡Fue una locura!", añadió el británico.

Cabe reseñar que en Qatar el consumo de alcohol está limitado a algunos hoteles y a las 'fan zones', existiendo altísimas multas para aquellos que estén abrios o consuman alcohol en la calle. De hecho, el pasado viernes se prohibió la cerveza en los estadios.

“We met one of the Sheikh’s sons & he took us back to the palace!” 😮

“We were on the hunt for beers and we ended up at a big palace, we saw his monkeys & exotic birds!” 🐒

These England fans are out in Qatar & you HAVE to listen to their story! 🤣#FIFAWorldCup #TSWorldCup pic.twitter.com/RlclrsnEsP