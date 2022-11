Ya ha arrancado el Mundial de Qatar con el partido inaugural entre Qatar y Ecuador, que se llevó la selección sudamericana por 0-2. Sin embargo, no todo son buenas noticias. La periodista argentina Dominique Metzger sufrió un robo en plena retransmisión en directo para el medio 'TN' mientras cubría la cita mundialista.

Así sucedió todo, contado por ella misma: "Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo un transmisión en vivo. Estoy en la comisaría y me mandaron para acá a denunciar porque me garantizan que todo está vigilado y que van a encontrar la billetera que tenía mis documentos, dinero, tarjetas, que obviamente es lo que más me preocupa".

Sin embargo, aclara que no fue nada violento, sino que fue un hurto. Además, no se dio cuenta hasta pasado un rato: "No me di cuenta cuando me estaban robando. En un momento estábamos bailando con unas personas y quizás fue ahí".

"Lo que pasa es que la gente local nos ve por aquí, nos nota distintos y se quieren sacar con nosotros. Quise sacar la billetera para comprarme un agua y ahí me di cuenta de que faltaba", añade.

La Policía le dejaba elegir el castigo

Y es ahora cuando aparece lo más surrealista de esta historia, cuando dejaban elegir a la periodista el castigo para el ladrón: "Me dice: ¿Qué quieres que haga la Justicia con esto? Porque nosotros lo vamos a encontrar, hay cámaras de alta definición por todos lados y lo vamos a ubicar con detección de rostros".

"Y yo digo: ¿a que te estas refiriendo, de que me estás hablando? No no, que quieres que haga la justicia, que lo condene a cinco años de cárcel, que vaya directo, que lo deportemos, me preguntó a mí...", decía la periodista incrédula.