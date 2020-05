En el minuto 115 de la prórroga de la final de la Supercopa de España, que medía a Real Madrid y Atlético de Madrid, Fede Valverde evitó que Álvaro Morata se plantara solo frente a la portería.

Evitó casi con total seguridad el gol del delantero con una entrada muy dura por detrás, que le provocó que se marchara expulsado. "Ha hecho lo que tenía que hacer", dijo entonces Simeone.

Ahora ha sido el propio Valverde el que se ha pronunciado en 'ABC' sobre aquel momento decisivo de la final, que se decidió por penaltis. "No sé si me metí en el corazón del madridismo, pero no estoy orgulloso de hacer una falta a ningún rival", empieza el uruguayo.

"Fue una falta limpia, tirada para no lesionar, por supuesto. Me debo a mi escudo y lo defenderé desde las normas del juego. No conozco a nadie que le guste hacer faltas, pero de lo que no me sentiría realmente orgulloso es de no haber hecho nada por mi equipo en esa jugada y en todas", relató el centrocampista blanco.

Este lunes los equipos de la Liga afrontan la tercera semana de entrenamientos. "Va a ser muy duro y la preparación física y mental de los equipos va a marcar mucho el destino de los equipos", afirma.

"Debemos tener claro que cada día que vamos a entrenar nos estamos jugando todos nuestras opciones, por eso la concentración es clave", explica uno de los hombres más utilizados por Zinedine Zidane.

Imprescindible en el centro del campo, Valverde cree que no es la temporada "de su confirmación". "Sigo con la mentalidad con la que entré en el vestuario más grande del mundo. Aquí hay muchos jugadores que son estrellas, que llevan mucho tiempo confirmándose", finaliza.