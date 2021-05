Justo el mismo día que ha terminado el campeonato de Liga 2020/2021, ya comienzan a florecer los primeros rumores sobre un mercado estival que promete ser frenético.

Si este domingo era Mbappé el que abría la puerta de salida del PSG, Eden Hazard querría hacer lo mismo en el Real Madrid. Tal y como contó en exclusiva Edu Aguirre en 'El Chiringuito', el futbolista belga "quiere irse del Real Madrid".

"No es feliz en Madrid y no se ha adaptado a la ciudad, aunque las lesiones no le han ayudado", explicó el periodista en el programa.

A su vez, Aguirre añadió que Hazard ve el fichaje de Mbappé como una 'amenaza' para su puesto: "Hazard considera que la llegada de Mbappé le deja fuera".

Por último, el colaborador apuntó cuál es el destino preferido por Hazard, su antigua 'casa': "La prioridad de Hazard es volver al Chelsea".