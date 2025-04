Exclusiva 'El Cafelito'; Uribes, presidente del CSD: "Olmo está jugando gracias al error de Tebas"

José Manuel Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, ha hablado en 'El Cafelito' con Josep Pedrerol sobre el famoso 'Caso Olmo' que, desde este lunes, ha dado continuidad a un nuevo episodio con la petición de LaLiga de las medidas cautelares por la resolución del propio CSD del pasado jueves.

Uribes ha desvelado en 'El Cafelito' algunas de las claves del caso: "Yo creo que Tebas se ha equivocado. No tiene sentido, si no haces las cosas bien, insistir. Dani Olmo está jugando gracias al error de Tebas porque el CSD no tiene competencia para sustituir a LaLiga y a la Federación Española de Fútbol en el tema del 'Fair Play'".

