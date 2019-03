Ernesto Valverde: "Ante el Getafe es importante que la gente esté con nosotros"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha avisado la víspera a medirse al Getafe en Liga, que la visita del conjunto madrileño al Camp Nou puede causar problemas a su equipo, pues se trata del típico partido trampa por las circunstancias que rodean al choque.

"El Getafe es un rival que le hacen muy pocos goles fuera de casa, que se defiende bien y que está haciendo una gran temporada después del ascenso. Para nosotros es un partido peligroso, por el rival y por la situación, pues venimos de jugar un partido el jueves por la noche para clasificarnos para un final", ha argumentado.

Valverde ha recordado que les "costó mucho" ganar el encuentro de la primera vuelta (1-2), pues el Barça tuvo que remontar el tanto inicial del Getafe y no logró el gol de la victoria hasta seis minutos antes del final. "El de Getafe es de esos partidos que nos cuestan y sería importante que la gente estuviera con nosotros", ha explicado Valverde, haciendo un llamamiento a la afición inusual en él, "porque ya estamos en los partido decisivos y llega el momento en el que se va a decidir todo", se ha justificado.

El preparador extremeño tendrá problemas para armar el eje de la zaga ante el conjunto madrileño. Samuel Umtiti está sancionado, Thomas Vermaelen, lesionado, y Gerard Piqué hizo hoy trabajo específico porque sigue con molestias en la rodilla derecha. "A mí me gusta que todos los jugadores entrenen el día antes del partido. Oviamente si Piqué no ha entrando es por algo", ha comentado Valverde, quien ha dejado entrever que el catalán, pese a estar convocado, empezará en el banquillo.

"Yerry Mina está listo para jugar"

Si finalmente Piqué tampoco entra en el once, el técnico del conjunto azulgrana tendría que echar manos del centrocampista Sergio Busquets y del colombiano Yerry Mina, que en Mestalla disputó sus primeros minutos con la camiseta azulgrana. "Yerry Mina está listo para jugar, igual que los demás. El otro día dio el primer paso, que fue debutar. Fue poco tiempo, es verdad, pero esto no para. Estamos inmersos en competiciones importantes y él se tiene que acostumbrar a eso", ha comentado sobre el zaguero sudamericano.

Con quien sí podrá contar Valverde es con el delantero francés Ousmane Dembélé, que ya se ha recuperado de la segunda lesión muscular que sufre este curso. El entrenador extremeño confía en que "en este tramo de la temporada esa diferencia que él tiene se vea en el campo". "Dembélé tiene unas características diferentes a los demás. En algunos momentos de la temporada, nos habría ido bien. Es un jugador en el que tenemos puestas muchas esperanzas vamos a ver si vamos con cuidado y el nos puede ir aportando cosas, sobre todo en esta fase de la competición", ha abundado.

Con la Liga encarrilada, clasificado para la final de la Copa del Rey y aun vivo en la Liga de Campeones, lograr el triplete no parece tan complicado como al principio de temporada, pero Ernesto Valverde ha querido poner un poco de cautela. "Es bueno que la gente se ilusione, pero para nosotros es una secuencia matemática. De momento no tenemos ningún título. Para conseguir uno, tenemos que ganar mañana al Getafe", ha sentenciado.

"De la sede de la final de Copa que se ocupen otros"

Preguntado por la final de Copa, sin escenario, ni día, ni hora, como viene siendo habitual, el entrenador del Barça ha asegurado no le quita el sueño que no se haya resuelto ninguna de esas cuestiones. "Nuestro trabajo era clasificarnos para la final. De lo otro que se ocupen otros. Si te soy sincero, no es una de mis principales preocupaciones", ha concluido.