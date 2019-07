Cristiano Ronaldo no irá a juicio por presunta violación. La fiscalía de Estados Unidos ha desestimado el caso por no contar con pruebas suficientes y esto ha hecho reaccionar a muchos y a muchas, como por ejemplo a Alex Morgan. La campeona del mundo de EEUU ha escrito un enigmático mensaje en Twitter.

"Ahora esto es gran periodismo", puso la jugadora acompañado de un enlace de un artículo llamado 'Ronaldo es un icono de la corrupción en los deportes'.

Now this is great journalism. https://t.co/yg0OuDKJlG