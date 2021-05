El encuentro entre Granada y Real Madrid disputado este jueves en el Nuevo Los Cármenes (1-4) terminó especialmente marcado por el arbitraje de Gil Manzano.

El colegiado no castigó dos entradas durísimas de Machís y Domingos Quina merecedoras de tarjeta roja, yéndose el canterano Marvin lesionado al descanso y con Hazard más tiempo en el suelo que jugando.

En el inicio de 'El Chiringuito', Josep Pedrerol se mostró especialmente duro al respecto: "Han ocurrido cosas especialmente graves en el partido. Un árbitro se puede equivocar en un fuera de juego o en un penalti, pero permitir la violencia no se debe".

"Marvin, jugador del Madrid, se ha ido lesionado tras una entrada terrible. A Hazard, otra entrada de roja. Gil Manzano ha pasado de todo", explicó el presentador del programa.

"Si los árbitros no protegen el fútbol tenemos un problema. Hay que proteger a los futbolistas, evitar la violencia, cuidar el espectáculo… el arbitraje está en una situación muy complicada", añadió.

Por último, recalcó la importancia de que no se vuelvan a repetir acciones así sin castigo: "Da igual que no se pongan de acuerdo entre ellos y no sepan que pitan, pero que protejan a los futbolistas. Da igual qué equipo sea, esto no se puede permitir".