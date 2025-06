Más problemas para KTM: 'dardo' de Bastianini a la escudería: "No se adapta..."

El ex de Ducati carga también contra el rendimiento de la moto y asegura que es complicado desarrollar su estilo de pilotaje.

"Me esperaba más..."

Superado ya el primer tercio de temporada, KTM sigue con los mismos problemas de principio de campaña. La fábrica austríaca no consigue mejorar su moto y eso ha provocado que sus pilotos se empiecen a impacientar viendo que es muy complicado estar arriba de la parrilla.

El que ha revelado siempre la situación de la moto ha sido Pedro Acosta. El murciano lleva avisando toda la temporada sobre los cambios que necesita la escudería pero sigue sin darle para lo que él quiere, luchar por victorias.

Un objetivo parecido debe tener Enea Bastianini. El ex de Ducati tiene también ese 'hambre' por ganar pero se le está complicado mucho sobre la KTM. Es por ello, que el italiano ha mandado un mensaje claro a la escudería en unas declaraciones recogidas por 'MotoSan': "En general, me esperaba mucho más. El fabricante está trabajando duro, pero lo que trae no se adapta a mis necesidades".

Bastianini guarda algo de esperanza viendo los resultados y el rendimiento de su compañero Maverick Viñales: "Para mí, sus resultados son un chute de confianza y, al mismo tiempo, un interrogante, porque significa que algo se me está escapando".