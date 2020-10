El mundo del fútbol se encogió tras ver la dura entrada de Jordan Pickford sobre Virgil van Dijk en el encuentro que enfrentó a Everton y Liverpool este domingo.

El rostro del central neerlandés, uno de los mejores del planeta, unido a las claras muestras de dolor, hacía presagiar lo peor, que poco después del término del encuentro se confirmó: se rompió los ligamentos de su rodilla derecha.

Con nueve meses de baja por delante, y la Eurocopa en el horizonte, Van Dijk publicó una carta en la que asegura que "todo pasa por algo" y que volverá "más fuerte que nunca".

Carta íntegra de Virgil van Dijk:

Esta tarde me reuní con uno de los mejores especialistas para comenzar la planificación de los detalles mi rehabilitación después de la lesión

Ahora estoy completamente concentrado en mi recuperación y haré todo lo posible para regresar lo más rápido posible.

A pesar de la evidente decepción, creo firmemente que dentro de las dificultades se encuentra la oportunidad y, con la ayuda de Dios, regresaré mejor, más en forma y más fuerte que nunca".

En el fútbol, como en la vida, creo que todo sucede por una razón y es importante tratar de mantener la calma. Con el apoyo de mi esposa, mis hijos, mi familia y el Liverpool, estoy listo para el desafío que tengo por delante.

Me gustaría agradecer todos por los mensajes de apoyo que he recibido, han significado una gran ayuda para mí y mi familia, y ahora haré todo lo posible para apoyar a mis compañeros de equipo en todo lo que pueda antes de las grandes semanas que tenemos por delante. Yo, por mi parte, me tomo mi propia recuperación día a día. Volveré.