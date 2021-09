En 'El Chiringuito' de este miércoles se vivió un momento más que emotivo. Raúl Albiol, central de la selección española, recibió el cariñoso mensaje de toda su familia y no pudo contener las lágrimas.

El del Villarreal recordó el gravísimo accidente de coche que sufrió en 2004: "Fue duro porque podía haber fallecido ese día". El coche dio hasta seis vueltas de campana. "No me acuerdo de nada, algún ruido de helicóptero y poco más... Con vivir me conformaba", cuenta.

El defensa tampoco pudo evitar emocionarse al recibir los mensajes de sus familiares, en especial de sus cuatro hijos. "Jod**, macho. Me has hecho llorar. Mi familia... sin ellos no podría estar aquí. Gracias por el vídeo", dijo el central.

España juega este jueves contra Suecia en su cuarto partido de clasificación para el mundial de Catar. Esperan Georgia (el próximo domingo) y Kosovo (el miércoles) para completar el grupo B.