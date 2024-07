Toda España se rinde a Lamine Yamal. El líder de la selección española con sólo 16 años. Goleador más joven de la historia de las Eurocopas y el domingo una nueva oportunidad para seguir brillando en la gran final de Berlín.

Y Luis de la Fuente, el seleccionador ya finalista, dejó una frase muy significativa sobre Yamal: "Hemos visto una genialidad de un genio. Hay que cuidarlo. Debe seguir trabajando y teniendo los pies en el suelo...".

"Tenemos mucha suerte de que sea español y de que lo vamos a disfrutar muchos años. Tengo la fortuna de dirigir a estos jugadores a Lamine, a Dani (Olmo)... Tenemos una selección con mucho presente, pero más futuro", comentó el preparador después del encuentro.

Tuvo palabras muy bonitas para todo el equipo. Lo calificó como "algo único y excepcional": "Hay que poner en valor lo que están haciendo estos jugadores, algo excepcional y único...".

"Queremos seguir haciendo historia, no queremos relajarnos. Hemos hablado de todas las situaciones antes del partido y eso nos ha ayudado a superar todas las adversidades", dijo el preparador español, que ya sabe lo que es conseguir un título: la Nations League. Y este domingo buscará el segundo.

Y cerró con un mensaje de "orgullo": "Estoy orgulloso de llegar a la final y del cómo hemos llegado. Somos capaces de hacer muchas cosas. Mi mérito es elegir a los jugadores. Llevo pensando esto desde el primer mes que me nombraron como seleccionador. Sé lo que puede hacer y me están dando la razón. Esta final se lleva cocinando desde el día en que me nombraron seleccionador".