Es ineludible que Marbella es sinónimo de lujo. Coches de alta gama, fortunas de los cinco continentes y algunos de los mejores yates del Mediterráneo se dan cita en la Costa del Sol cada año.

Ahora, en un proyecto a corto-medio plazo, el club de fútbol de la ciudad quiere edificar un nuevo y novedoso estadio sobre el que actualmente alberga los partidos del cuadro malagueño, tal y como anunció en la presentación del enclave el propio Marbella FC junto al Ayuntamiento de la ciudad.

En el espigón de Levante de Puerto Banús tuvo lugar la puesta de largo del feudo que sustituirá al actual Municipal Antonio Lorenzo Cuevas. Tomó la palabra Óscar Ribot, director ejecutivo de 'Best of You', empresa propietaria del Marbella, quien afirmó que será una "joya urbanística" y un "símbolo de la ciudad".

El recinto contará con una capacidad de 18.000 espectadores, incluyendo 2.000 plazas de aparcamiento subterráneo, más de 4.000 metros cuadrados enfocados a las zonas comerciales, hosteleras y reservados.

Desde que el grupo 'Best of You' llegase a Marbella en noviembre de 2018, se planteó la idea del nuevo estadio como una "prioridad máxima" para que la ciudad contase con otro "icono de la ciudad junto a Puerto Banús".