Eden Hazard siempre ha manifestado su admiración por Zinedine Zidane, quien desde el pasado verano es su entrenador en el Real Madrid. El belga ha confesado en más de una ocasión que era su jugador favorito cuando era joven... y ahora ha dado un paso más.

En una entrevista publicada por la UEFA, Hazard ha confesado cuál es el gol que siempre ha soñado con marcar. Y Zidane vuelve a ser el protagonista. "Esa pregunta es fácil", comenzó respondiendo el mediapunta. "El de Zinedine Zidane en la final de la 'Champions League' contra el Leverkusen en 2002. Volea con la izquierda, a la escuadra, adiós", afirmó.

Pero no es el único tanto que ha enamorado a Hazard. También se queda con la chilena de Cristiano Ronaldo en el Juventus Stadium en 2018. "Estaba frente a la televisión, y me dije: "¡Vaya, qué gol!", expresó.

Su primera temporada en el Real Madrid está siendo más complicada de lo esperado. Apenas suma un tanto, pero no le preocupa. "En mi mente, no sólo pienso en marcar goles. Algunos jugadores ahora sólo piensan en marcar goles, pero yo soy más bien el tipo de jugador que puede crear cosas y por eso me gusta decir que soy más un asistente que una máquina de hacer goles", comentó.

"Prefiero dar asistencias, pero también me gusta la sensación que proporciona el hecho de marcar un bonito gol, un gol de última hora, y ganar el partido al final", añadió.

El mundo volverá a escuchar el sonido de la Champions a partir de este viernes. Y Hazard tiene muchas ganas del duelo ante el Manchester City. "La gente, necesita ver fútbol porque te da felicidad, por eso todos amamos el fútbol. Creo que ya han pasado meses sin la Champions y sin partidos de este nivel, y la gente sólo quiere ver esto", finalizó.