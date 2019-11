Yaya Touré bien pudo ni tan siquiera pasar por la ducha tras su 'participación' en el partido entre el Nantong Zhiyun y el Qingdao Huanghai chino. El mediocentro, en las filas de este último equipo, realizó una de esas actuaciones que te pierdes si parpadeas al ser expulsado con roja directa a los diez segundos de saltar al campo.

A buen seguro muchos no se habían sentado en sus respectivos asientos en el feudo asiático cuando los visitantes ya estaban en inferioridad. Touré, en una acción sin mucho sentido, soltó una patada sin balón a un rival y el VAR entró en acción. El resultado, roja directa e incredulidad en el ex del Barcelona.

Yaya Toure @YayaToure presents: Down to 10 men after 10 sec

Qingdao Huanghai already secured its promotion to the CSL, hosting Nantong in the last match day of the season, however is down to 10 men after Yaya Toure was shown red card. Not the best way to start a home celebration pic.twitter.com/qPoh08Fwnd