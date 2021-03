Royston Drenthe se estrenó en la noche del martes como nuevo tertuliano de 'El Chiringuito'. El holandés habló de su etapa como jugador del Real Madrid y de algunos de sus excompañeros.

El holandés fue preguntado por Josep Pedrerol sobre quién era mejor entre Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Kaká, jugadores compartieron vestuario con Drenthe, que no dudo en decantarse por el portugués. "Cristiano llegó en un momento en el que estaba a un nivel diferente de muchos jugadores", afirmó.

Además contó una curiosa anécdota antes de que Cristiano llegara al club en verano de 2009. Royston desveló a 'El Chiringuito' que Sergio Ramos imitaba la forma de lanzar las faltas del por aquel entonces jugador del Manchester United.

"Me acuerdo perfectamente que Cristiano no estaba en el club y Sergio Ramos, después de los entrenamientos, estaba tirando las faltas como Cristiano. Lo hacía como una broma. Aunque cuando llegó al club, Sergio no hizo eso más", contó Drenthe, entre risas.

A raíz de la curiosa historia el neerlandés no dudo en deshacerse en elogios hacia el actual jugador de la Juventus de Turín.

"Cristiano era un tipo diferente. Estaba entrenando a un nivel diferente que yo, por ejemplo. Ahora con 33 años voy al gimnasio pero Cristiano hacía esas cosas hace 15 años. Era muy profesional y es un ejemplo si quieres mantener la calidad en el campo", señaló.