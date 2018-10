Valverde: "Antes de Messi y Cristiano ya existía el Clásico, había tensión... había hasta cochinillos volando"

El técnico del FC Barcelona, Ernesto Valverde compareció ante los medios en la previa del Clásico ante el Real Madrid. El entrenador culé aseguró que pese a la ausencia de Messi y Cristiano, "el Clásico sigue siendo el Clásico".

"Antes de Messi y Cristiano ya existía el Clásico, había grandes jugadores, habia tensión... había hasta cochinillos volando", bromeó Valverde.

El entrenador del Braça advirtió de que espera al mejor Real Madrid, ya que, a su juicio, cuanto más herido está el equippo blanco, más peligroso es.

"Son partidos que se juegan desde muchos puntos de vista. El táctico, el emocional... Está semana venimos de hacer buenos partidos y tenemos este último partido como colofón de la semana y queremos hacerlo bien. La clave para nosotros estará en el juego. Debemos de abstraernos de todo. Cuanto más herido está, más peligroso es. Yo espero mañana al mejor Madrid", afirmó Valverde.

"Tengo decidido el once, pero no lo voy a anticipar. Rafinha hizo un gran partido, pero este es otro diferente. No tengo por costumbre anticipar el once, como tampoco espero que el rival haga lo mismo", explicó Valverde.

Respecto a la situación del Real Madrid, Valverde fue muy claro: "Hay mucho ruido alrededor de estas circunstancias, pero nosotros nos centramos en lo que es el rival, que tiene de todo y es un grandísimo equipo. No nos queremos fijar en lo otro. Estamos a cuatro puntos, que no es una distancia excesiva. Las crisis en equipos como el Madrid se hinchan bastante, pero después en el campo los jugadores están ahí".

Y Valverde incluso elogió el juego del equipo blanco esta misma temporada.

"Ha habido momentos en que el Madrid ha estado brillante en el juego colectivo, en la posesión, en el juego de ataque. Tienen argumentos suficientes para poder superar la ausencia de un jugador importante como Cristiano. A nosotros nos pasó lo mismo con Leo", indicó Valverde.

Valverde también consideró que ellos se juegan más que el Real Madrid.

"Nos jugamos más nosotros. Lo que se juegue el rival no nos importa. Son tres puntos y un poco más por el factor emocional", indicó Valverde

Por último, Valverde analizó la situación de Lopetegui y echó un capote al entrenador vasco.

"Situaciones extremas, los entrenadores las tenemos cada semana. Afrontamos los partidos intentando plasmar el estilo, siendo uno mismo y transmitiendo al equipo lo que esperas de él. ¿Si entiendo las críticas en la jornada 10? Hace dos semanas esas supuestas críticas eran para mí", sentenció Valverde.