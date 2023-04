Con contrato hasta el próximo mes de junio y después de los pitos que le dedicó el Parque de los Príncipes en el encuentro dominical ante el Olympique de Lyon, la situación de Leo Messi en el París Saint-Germain está cogiendo cada vez tintes más oscuros.

Su intención de volver al FC Barcelona es tan real que hasta el propio conjunto azulgrana confirmó que existen "contactos" entre ambas partes para volver a unir sus caminos.

Analizando su situación en el PSG, Thierry Henry, compañero de Messi en el Barça de 2007 al 2010, pidió un final feliz a la historia entre jugador y club.

"No es información, es un deseo, Messi tiene que volver al Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debería. Los llantos de su despedida me lo demuestran", explicó en 'Amazon'.

El galó condenó los pitos a Messi: "Es vergonzoso escuchar los silbidos del Parque. No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias".

Sobre su papel en el PSG, Henry cree que no es fácil ejercer de líder con Mbappé y Neymar al lado: "No es fácil llevar una orquesta con tres directores. En Argentina es el jefe. Ya ves cómo lo miran los jugadores en Argentina. Podrían morir por él. Cuando Leo siente eso, no se lo puede enfrentar. Aquí es diferente".