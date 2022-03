El 'Clásico' de fútbol femenino entre Real Madrid y Barcelona correspondiente a los cuartos de final de la Champions League ha dejado una de cal y otra de arena. La 'cara' de la moneda está en el récord histórico de asistencia en un partido de fútbol femenino, con más de 90.000 aficionados abarrotando las gradas del Camp Nou.

La 'cruz' la han protagonizado Irene Paredes y Mapi León. Las dos defensas del conjunto blaugrana están en el centro de unas de las imágenes más polémicas, que ya han despertado el enfado general de todo el madridismo.

En el vídeo, emitido en directo por Jennifer Hermoso y que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales, se puede observar cómo se ríen en la cara de la guardameta blanca, Misa Rodríguez, con diversos gestos de burla, uno de ellos muy claro: "Se la ha comido", haciendo referencia a uno de los tantos anotados por las culés.

Las tres futbolistas coincidieron en el control antidoping al término del encuentro, y a pesar de ser compañeras en la Selección Española, León y Paredes tuvieron un gesto que estaba fuera de lugar ante una triste Misa por su actuación particular y el resultado final.

Jenni, por su parte, ha querido exculparse en redes sociales: "No se estaba riendo de nadie, el vídeo qué pena que no tuviera audio. Porque entonces no dirías ni la mitad de las cosas. Si no sabéis el contexto porque hacéis historias? Que todo es mucho más fácil de verdad. Creo que aún queda mucho para que entendamos todos".